Vergunning voor renovatie woningen in Ommel

In Ommel is een vergunning verleend voor het plaatsen van units en containers bij renovatiewerk aan zes woningen.

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De vergunning maakt het mogelijk om een schaftunit, opslagcontainer, afvalcontainer en dixi te plaatsen. Deze voorzieningen zijn nodig voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan zes woningen aan de Jan van Havenstraat in Ommel.