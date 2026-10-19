Navigatie overslaan
Ontdek

Onderwijsactiviteiten in Asten gelegaliseerd

De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor onderwijsactiviteiten aan de Ommelseweg.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om onderwijsactiviteiten op de locatie aan de Ommelseweg 48 officieel te legaliseren. Het besluit is op 13 oktober 2026 verzonden. Hiermee is de bestemming van het pand aangepast aan de huidige gebruiksvorm.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Asten

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.