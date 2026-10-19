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Onderwijsactiviteiten in Asten gelegaliseerd
De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor onderwijsactiviteiten aan de Ommelseweg.
De vergunning maakt het mogelijk om onderwijsactiviteiten op de locatie aan de Ommelseweg 48 officieel te legaliseren. Het besluit is op 13 oktober 2026 verzonden. Hiermee is de bestemming van het pand aangepast aan de huidige gebruiksvorm.
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