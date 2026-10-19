Monument in Asten krijgt vergunning voor bed & breakfast

Een monument aan de Lindestraat in Asten heeft een vergunning gekregen om te worden gebruikt als bed & breakfast. De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend.

Gevonden voor jou

Met de vergunning mag het pand aan de Lindestraat worden omgebouwd tot een bed & breakfast, waarbij het monumentale karakter behouden blijft. Het gaat om een officiële goedkeuring van de gemeente Asten, die nodig is voor het wijzigen van het gebruik van het gebouw.