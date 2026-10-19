Gehavend PSV moet deze week langs Porto en koploper Feyenoord

PSV moet een aantal tikken zien op te vangen. Niet alleen sportief heeft de ploeg van trainer Peter Bosz het zwaar (verlies tegen RB Leipzig en ADO Den Haag), ook de fysieke druk op de spelers neemt toe. Dinsdag wacht in de Champions League alweer een uitwedstrijd bij FC Porto, zondag komt koploper Feyenoord naar Eindhoven.

De laatste twee aanvallers kwamen afgelopen zomer voor flink wat miljoenen naar Eindhoven, maar wachten nog op hun officiële PSV-debuut. De verwachting is dat Ouaissa deze week zijn eerste minuten maakt bij Jong PSV.

De vele personele problemen maken het Bosz niet makkelijk. Jerdy Schouten, Alassane Pléa en Kiliann Sildillia zijn lange tijd niet inzetbaar. Ook Ricardo Pepi, Paul Wanner en nieuwkomers Sami Ouaissa en Sam Lammers zijn nog afwezig.

Met de borst vooruit Bosz is niet bang dat PSV bij tegenvallende resultaten in “een penibele situatie” komt. “Welnee man, het is toch weer een kans om een wedstrijd te winnen. Gewoon met de borst vooruit en niet in angst denken”, schrijft de NOS .

“We gaan niet zielig lopen doen”, wuifde Bosz zaterdagavond resoluut de suggestie van een journalist weg dat het bij PSV nu allemaal even de verkeerde kant op valt.

Twijfels over Til

Bosz doet daarnaast vermoedelijk een schietgebedje voor de fitheid van Guus Til. Hij viel tegen ADO ogenschijnlijk vervelend op zijn nek en klaagde daarna over problemen met zijn zicht.

Na de wedstrijd was nog onduidelijk of de Oranje-international een hersenschudding heeft. In de bus moest hij zelfs even gaan liggen, omdat hij er ook een migraineaanval bij kreeg. Later maandag volgt waarschijnlijk meer duidelijkheid over de fitheid van Til.

Vermoeide flankspelers

Ook is de vraag of Ruben van Bommel en Ivan Perišić genoeg hersteld zijn voor een basisplaats tegen FC Porto. De twee aanvalstroeven op de flanken kwamen tegen ADO niet in actie, omdat ze door de vele (internationale) inspanningen (bijna) in het rood lopen. Van Bommel zat zelfs niet bij de wedstrijdselectie.

Perišić lijkt de race naar fitheid wel te winnen. Het is vooral de vraag of Van Bommel fris genoeg is. Bosz wist zaterdag nog niet of hij de nieuwbakken Oranje-international dinsdagavond in Portugal tot zijn beschikking heeft.

Geen pure spits

Bosz mist op dit moment ook een pure centrumspits. Pepi, Pléa en Lammers zijn daarvoor de aangewezen spelers, maar zij ontbreken alle drie. Til, Sven Mijnans en de 17-jarige Mikkel Bro Hansen vullen die plek nu in.

“Het heeft een aantal voordelen als je zonder spits speelt, want het is heel lastig te verdedigen voor een tegenstander. Maar je moet wel de bezetting voor de goal op orde hebben”, zei Bosz zaterdag. Daar ontbrak het tegen ADO soms aan bij PSV.

Bosz was tegen ADO bijvoorbeeld vaker dan hem lief was in de weer met Ayoni Santos. Volgens de trainer bleef die te vaak aan de zijkant plakken, in plaats van op te duiken in het strafschopgebied. “Bij Pepi hoef ik daar nooit op te hameren, want hij staat gewoon voor de goal.”

Geen zorgen

“Supporterspraat”, noemde Bosz tot slot de suggestie dat hij zich zorgen maakt over PSV. “We hebben goed gespeeld in Leipzig. We kregen daar ook een lullige goal tegen, onnodig. Als we nou helemaal niets gecreëerd zouden hebben en telkens de bal naar de verkeerde kleur zouden hebben gespeeld, dan had ik mij wel zorgen gemaakt. Maar dat doe ik nu zeker niet.”