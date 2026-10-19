Inbrekers met vuurwapen aangehouden bij flat in Tilburg

Twee inbrekers, van wie één gewapend, zijn begin deze maand aangehouden bij een flat aan de Kalenbergplaats in Tilburg. Dat maakte de politie Leijdal maandagochtend bekend. Een agent zag de twee verdachten staan bij de ingang van de flat en besloot hen van een afstandje in de gaten te houden.

Korte tijd later zag de agent de verdachten snel achter iemand aanlopen om zo de flat binnen te komen. Daarop besloot de agent om versterking te vragen.

Samen met andere agenten werd de flat tactisch afgesloten en een aantal agenten ging het gebouw binnen. Daar werden de twee mannen, Hagenaars van 41 en 43 jaar oud, op heterdaad betrapt terwijl ze aan het inbreken waren. Ze zijn aangehouden.

Een van de twee had een vuurwapen bij zich. Daarnaast vonden de agenten allerlei inbrekersgereedschap bij de twee, waaronder een slotentrekker.