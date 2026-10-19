Noodfonds Energie opent opnieuw in januari

Het Noodfonds Energie gaat van 4 januari tot en met 7 mei 2027 weer open. Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen via deze regeling steun krijgen. Het fonds biedt financiële hulp voor zes maanden en sluit niet voortijdig door een tekort aan geld.

Gevonden voor jou

Het Noodfonds Energie is bedoeld voor huishoudens die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Belangrijk is dat het inkomen niet hoger is dan 200 procent van de bijstandsnorm en dat de energiekosten meer dan 8 tot 10 procent van het bruto-inkomen bedragen. Afhankelijk van het inkomen neemt het fonds een deel van de energiekosten over.

De aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei 2027. Mensen die eerder gebruikmaakten van het Noodfonds ontvangen automatisch informatie over de nieuwe regeling. Aanvragen kunnen zowel digitaal als via een papieren formulier worden ingediend.

Geen vroegtijdige sluiting

In tegenstelling tot eerdere jaren raakt het Noodfonds dit keer niet voortijdig leeg. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en op tijd een aanvraag indient, kan rekenen op ondersteuning. Het beschikbare budget is voldoende om deze garantie te bieden.

Steun via energieleverancier

Na het indienen van een aanvraag duurt het ongeveer vier tot zes weken voordat duidelijk is hoeveel steun je krijgt. Het bedrag wordt meestal via de energieleverancier verrekend en over twaalf maanden verspreid. In sommige gevallen, zoals bij een verhuizing, wordt het bedrag in één keer aan de aanvrager overgemaakt.

Meer informatie over het Noodfonds Energie is te vinden op noodfondsenergie.nl. Hier kun je ook een melding ontvangen wanneer het fonds opent.