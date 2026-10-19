Vergunning verleend voor hekwerk rond bedrijfsgebouwen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk rondom twee bedrijfsverzamelgebouwen aan de Jellinghausstraat.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor toestemming is gegeven. Het hekwerk komt rondom twee gebouwen aan de Jellinghausstraat 2-01. Met deze vergunning kan de initiatiefnemer beginnen met het plaatsen van het hekwerk.