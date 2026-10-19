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Vergunning verleend voor hekwerk rond bedrijfsgebouwen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk rondom twee bedrijfsverzamelgebouwen aan de Jellinghausstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor toestemming is gegeven. Het hekwerk komt rondom twee gebouwen aan de Jellinghausstraat 2-01. Met deze vergunning kan de initiatiefnemer beginnen met het plaatsen van het hekwerk.

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