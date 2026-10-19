Marco wint 480.000 euro in Miljoenenjacht: hoogste bedrag van dit seizoen

Marco uit Riethoven zal zijn bezoek aan het televisieprogramma Miljoenenjacht nooit meer vergeten. Hij schopte het tot het bekende kofferspel in de finale én won het hoogste bedrag van dit seizoen. Met bijna een half miljoen euro ging hij naar huis, zo was zondagavond te zien.

Marco wist een rekensom het snelst op te lossen en won de halve finale van dorpsgenoot Bart. Dus stond hij in de laatste finale van dit seizoen, op jacht naar een hoog geldbedrag.

Wat hij met een eventueel geldbedrag wil doen? "Het zou leuk zijn als we met het hele gezin een mooie reis kunnen maken naar Nieuw-Zeeland", vertelde hij vooraf. Ook zijn dochter had één wens hoog op haar verlanglijstje staan: een Toscaanse bruiloft.

Bedrag liep op

Het eerste 'bod van de bank' op de inhoud van zijn koffer die hij koos in het finalespel, was 59.000 euro. Daar ging Marco niet mee akkoord en hij speelde verder. Dat bleek een slimme zet, want het bedrag liep steeds ver op gedurende de uitzending.

Ook als de bank met 382.000 euro over de brug komt voor zijn koffer, gaat Marco daar niet mee akkoord. "Het is ook leuk om door te gaan, toch", zegt hij.

Bij een volgend voorstel verandert hij van gedachten en denkt hij dat het verstandig is om te stoppen. Dit keer komt er wel een deal en gaat hij naar huis met 480.000 euro: het hoogste gewonnen bedrag van dit seizoen.