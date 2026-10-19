Defensie vervangt pijpleiding van Lopik naar Best

Defensie gaat een ondergrondse brandstofleiding van 67 kilometer tussen Lopik en Best vervangen en de capaciteit vergroten. Een deel van de leiding ligt op percelen van het Waterschap in Haaren, gemeente Oisterwijk.

Gevonden voor jou

De huidige pijpleiding tussen Klaphek (gemeente Lopik) en Best wordt vervangen en uitgebreid. Het gaat om een ondergrondse brandstofleiding van 67 kilometer. Defensie wil hiermee de capaciteit van de leiding vergroten.

In de gemeente Oisterwijk ligt een klein deel van deze leiding. Het betreft percelen van het Waterschap nabij de Ruiting in Haaren. Dit gebied is een van de locaties waar werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Inloopavond in Esch

Om inwoners en belanghebbenden te informeren, organiseert Defensie op 4 november een inloopavond. Deze vindt plaats van zeven tot negen uur ’s avonds in Dorpshuis De Es in Esch. Aanmelden is hiervoor niet nodig.

Tijdens de avond wordt uitleg gegeven over het ontwerp-projectbesluit, de planning en de procedure. Voor meer informatie over het project kun je ook terecht op de website van Defensie.