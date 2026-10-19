Trappers blijven winnen, goalie Andree zorgt voor spektakel

Tilburg Trappers hebben opnieuw twee overwinningen geboekt in de Oberliga. Na een zege op Hannover Indians (5-2) werd zondag Hammer Eisbären met 3-1 verslagen. Goalie Cedrick Andree zorgde voor spektakel met een zeldzaam gevecht op het ijs. Justin van der Ven blonk uit met twee doelpunten.

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Het duel tegen Hammer Eisbären op het Tilburgse Stappegoor leverde zondagmiddag een opvallend moment op. Tien minuten voor tijd gingen Trappers-doelman Cedrick Andree en zijn Duitse collega Kyle Hagen letterlijk met elkaar op de vuist. Beide doelmannen trokken hun handschoenen uit en vochten midden op het ijs, iets wat zelden voorkomt. Voor Andree was het een unieke kans, nadat hij al eerder andere Oberliga-goalies had uitgedaagd.

Naast het vuistgevecht was er ook sportieve glans. Justin van der Ven, die sinds kort een nieuwe positie inneemt in het team, scoorde in beide wedstrijden van het weekend. Vrijdag tegen Hannover Indians maakte hij twee doelpunten, waaronder de beslissende. Zondag opende hij de score met een doelpunt in de elfde minuut, na goed voorbereidend werk van Phil Marinaccio en Marco Cavalleri.

Ruimte voor verbetering

Hoewel Trappers dit seizoen sterk is begonnen met negen overwinningen in tien wedstrijden, is er volgens coach Danny Albrecht nog ruimte voor verbetering. Vooral in de tweede periodes laat het team volgens hem te vaak de teugels vieren. Hij benadrukt dat het belangrijk is om zestig minuten lang gefocust te blijven spelen.

De wedstrijden van het weekend lieten twee verschillende stijlen zien. Tegen Hannover Indians speelde Tilburg effectief en aanvallend, terwijl tegen Hammer Eisbären een verdedigende aanpak nodig was. Vooral de penalty-kill, het verdedigen in ondertal, kreeg complimenten van de coach. Het team wist alle zes ondertal-situaties, inclusief een vijf minuten lange straf, succesvol te overleven.

Nieuwe uitdagingen

Tilburg Trappers staan er goed voor in de Oberliga-campagne 2026-2027, maar coach Albrecht waarschuwt voor gemakzucht. Het team richt zich nu op de komende wedstrijden, waaronder een thuisduel tegen de Zwarte Draken en een uitwedstrijd tegen de Stieren uit Halle. Het doel is om de zegereeks voort te zetten en de sterke vorm vast te houden.