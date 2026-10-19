Helmonder (26) komt om het leven nadat auto te water raakt langs de A325

Een 26-jarige man uit Helmond is zondagnacht om het leven gekomen bij een ongeluk langs de A325 bij het Gelderse Elst. Zijn auto raakte van de weg en belandde op zijn kop in het water. De man overleed op de plek van het ongeluk.

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De hulpdiensten werden rond middernacht gealarmeerd voor het ongeluk bij de afrit Elst, schrijft Omroep Gelderland. Omdat niet duidelijk was hoeveel mensen in de auto zaten, kwamen onder meer twee duikteams, meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumateam naar de plek van het ongeluk.