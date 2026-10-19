Advertentie
Helmonder (26) komt om het leven nadat auto te water raakt langs de A325
• Aangepast
Een 26-jarige man uit Helmond is zondagnacht om het leven gekomen bij een ongeluk langs de A325 bij het Gelderse Elst. Zijn auto raakte van de weg en belandde op zijn kop in het water. De man overleed op de plek van het ongeluk.
De hulpdiensten werden rond middernacht gealarmeerd voor het ongeluk bij de afrit Elst, schrijft Omroep Gelderland. Omdat niet duidelijk was hoeveel mensen in de auto zaten, kwamen onder meer twee duikteams, meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumateam naar de plek van het ongeluk.
Geen andere betrokkenen
De brandweer haalde de bestuurder uit de auto, maar voor hem kwam alle hulp te laat. De op- en afrit bij Elst vanuit de richting Nijmegen gingen dicht voor onderzoek.
Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Meer informatie over hoe het ongeluk kon gebeuren, geeft de politie niet.
Advertentie
Advertentie