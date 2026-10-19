Stroomstoring in Roosendaal door graafwerkzaamheden

In Roosendaal zijn minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon vanochtend rond tien uur en is veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

De netbeheerder werkt op dit moment aan het herstel van een stroomstoring in Roosendaal. De stroomuitval is ontstaan doordat een kabel is beschadigd tijdens graafwerkzaamheden. Minder dan 25 adressen in het postcodegebied 4707 zijn getroffen.

De storing begon rond tien minuten voor elf vanochtend en naar verwachting is het probleem uiterlijk om twee uur ’s middags opgelost. Het gaat om een storing in de gemeente Roosendaal.