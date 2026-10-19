Tilburg University informeert studenten over woningmarkt

Tilburg University werkt samen met studentenorganisaties om studenten beter te informeren over hun rechten op de Tilburgse woningmarkt. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Tilburgs Convenant Studentenhuisvesting. Toch blijkt dat studenten vaak te veel betalen voor hun kamer en dat aanvullende acties nodig zijn.

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Studenten betalen regelmatig te veel huur voor hun kamers in Tilburg. Volgens onderzoek van Argos lagen de prijzen van 68 procent van de onderzochte kamers boven het bedrag dat volgens het wettelijke puntenstelsel is toegestaan. Gemiddeld betaalden studenten 189 euro per maand te veel.

Om huurders beter te beschermen, heeft Tilburg University samen met studentenfractie SAM en studentenbond FUST afspraken gemaakt in het Tilburgs Convenant Studentenhuisvesting. Naast het bouwen van meer woningen is ook afgesproken studenten te informeren over hun rechten, zoals wat een redelijke huurprijs is en waar zij hulp kunnen krijgen bij problemen op de woningmarkt.

Meer communicatie nodig

De universiteit informeert aankomende studenten via e-mails, webinars en telefonische campagnes. Internationale studenten ontvangen al vroeg uitgebreide informatie over huisvesting, inclusief tips om oplichting en fraude te voorkomen. Daarnaast kunnen studenten terecht bij het Tilburgse Huurteam en het gemeentelijke Meldpunt Goed Verhuurderschap.

Studentenpartij SAM vindt echter dat de huidige communicatie nog tekortschiet. SAM stelt voor om een efficiënter platform op te zetten met actuele en toegankelijke informatie. Ook pleit de fractie voor het aanbieden van deze informatie in meerdere talen en het organiseren van online spreekuren.

Concrete verbeteringen

Volgens SAM kan de woningpagina van de universiteit verbeterd worden door alle relevante informatie overzichtelijk op één plek te verzamelen. De fractie wil dat studenten makkelijker hun weg vinden op de woningmarkt en dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden om de communicatie te optimaliseren.

Naar aanleiding van vragen zijn SAM, FUST en Tilburg University in gesprek gegaan over concrete verbeteringen. Voorzitter Štěpán Bačinský van SAM benadrukt dat het convenant een goede stap is, maar dat verdere actie nodig is om studenten daadwerkelijk te helpen.