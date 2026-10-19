Stroomstoring in Breda: oorzaak nog onbekend

In Breda is sinds kwart voor twaalf vanmiddag een stroomstoring actief. De oorzaak wordt nog onderzocht en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De storing treft het postcodegebied 4811 in Breda, maar hoeveel adressen precies zonder stroom zitten, is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, werkt aan een oplossing.

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Tot die tijd blijft het voor getroffen bewoners wachten tot de stroomvoorziening weer hersteld is.