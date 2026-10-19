Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Gemert

In Gemert zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing rond drie uur vanmiddag te verhelpen.

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De stroomstoring begon om vijf voor tien vanochtend in Gemert, onderdeel van de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om minder dan 25 getroffen adressen in postcodegebied 5421.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing rond drie uur vanmiddag opgelost.