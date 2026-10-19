Inlooppunt Onze Wegwijzer stopt, ondersteuning naar wijken

Vanaf 1 november stopt het inlooppunt Onze Wegwijzer in Geldrop. Het loket wordt vervangen door wijkgerichte ondersteuning. Senioren kunnen terecht bij het nieuwe SeniorenPunt Geldrop-Mierlo.

Gevonden voor jou

Het inlooppunt Onze Wegwijzer in de Weeffabriek heeft sinds 2024 hulp geboden aan inwoners van Geldrop-Mierlo. Vrijwilligers waren beschikbaar om vragen over wonen, zorg en welzijn te beantwoorden. Verschillende organisaties, waaronder LangerThuisWijzer en de LEVgroep, werkten samen om de dienstverlening laagdrempelig en centraal te houden.

Door landelijke ontwikkelingen is besloten om de ondersteuning dichter bij inwoners te brengen. Het nieuwe concept, het ‘stevige lokale team’, richt zich op integrale hulpverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventieve oplossingen en wordt gekeken naar onderliggende oorzaken en patronen. Het team wil inwoners helpen zelf de regie te houden, terwijl het tegelijkertijd de sociale basis in wijken versterkt.

SeniorenPunt Geldrop-Mierlo

Het gezamenlijke loket gaat vanaf 1 november verder onder de naam SeniorenPunt Geldrop-Mierlo. Het blijft hét aanspreekpunt voor vragen over wonen, zorg en welzijn voor senioren. Vanaf die datum kunnen inwoners elke donderdag van één tot vijf uur ’s middags terecht in Kastanjehof in Geldrop, met of zonder afspraak.

Vitalis neemt de rol van Anna Zorggroep over in de samenwerking, terwijl Anna Zorggroep actief blijft als partner in het netwerk. Ook woningcorporaties zoals Wooninc. en Woonbedrijf dragen bij aan het loket. SeniorenPunt biedt ondersteuning zowel fysiek als telefonisch en via een website.

Digitale wegwijzer stopt

Eind dit jaar stopt ook de digitale wegwijzer van Onze Wegwijzer. Deze gaat op in het platform DE STAP naar gezonder, dat informatie en hulpmiddelen biedt om zelfstandig aan een gezondere levensstijl te werken. Het platform heeft inmiddels 188 aangesloten partners, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten en bedrijven.