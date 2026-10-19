Stroomstoring in Boxmeer: oorzaak nog onbekend

in Land van cuijk

In Boxmeer is een stroomstoring sinds 12:31 uur. De oorzaak wordt nog onderzocht en het probleem wordt naar verwachting opgelost rond kwart voor vier vanmiddag.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 5831 in Boxmeer, dat valt onder de gemeente Land van Cuijk. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend.

De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing en is bezig met reparatiewerkzaamheden. De verwachting is dat de storing rond kwart voor vier vanmiddag verholpen zal zijn.