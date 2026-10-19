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A50 komende twee weken geregeld afgesloten vanwege onderhoud
• Aangepast
De A50 is vanwege werkzaamheden vanaf maandagavond tot en met vrijdag 30 oktober verschillende keren 's avonds en 's nachts afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg en voert andere werkzaamheden uit zoals het maaien van gras en het opruimen van zwerfvuil. Steeds is een ander deel van de snelweg dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.
Op deze momenten is de snelweg dicht:
- Maandag 19 op dinsdag 20 oktober: tussen knooppunt Ekkersweijer en Son en Breugel, richting Veghel. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
- Dinsdag 20 op woensdag 21 oktober: tussen Son en Breugel en Best-West, richting Den Bosch. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
- Woensdag 21 op donderdag 22 oktober: tussen Veghel (N279) en Son en Breugel, richting Eindhoven. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
- Donderdag 22 op vrijdag 23 oktober: tussen Helmond en Veghel, richting Den Bosch. Van 21.00 uur tot 05.00 uur.
- Maandag 26 op dinsdag 27 oktober: tussen knooppunt Paalgraven en Veghel (N279), richting Eindhoven. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
- Dinsdag 27 oktober: tussen Veghel (N279) en knooppunt Paalgraven, richting Arnhem. Van dinsdag 21.00 uur tot woensdag 28 oktober 21.00 uur.
- Woensdag 28 op donderdag 29 oktober: tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, richting Arnhem. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
- Donderdag 29 op vrijdag 30 oktober: tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven, richting Eindhoven. Van 21.00 uur tot 5.00 uur.
Op- en afritten kunnen tot één uur voor de genoemde begintijd worden afgesloten. De werkzaamheden vinden bewust na negen uur 's avonds plaats, omdat het dan rustiger is op de weg.
Maaien van gras en opruimen van vuil
Rijkswaterstaat gaat onder meer aan de slag met maaien, het opruimen van zwerfvuil, het controleren en onderhouden van verkeersborden en het schoonmaken van voegen. Ook worden vangrails gerepareerd en wordt andere gemelde schade hersteld.
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