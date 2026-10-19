A50 vanaf vanavond aantal keer dicht voor onderhoud

De A50 is vanwege werkzaamheden vanaf maandagavond tot en met vrijdag 30 oktober verschillende keren 's avonds en 's nachts afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg en voert andere werkzaamheden uit zoals het maaien van gras en het opruimen van zwerfvuil. Steeds is een ander deel van de snelweg dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op deze momenten is de snelweg dicht: