Bouwkraan dreigt om te vallen op bouwplaats in Rijen

Een kraan op een bouwplaats in Rijen is maandagmiddag deels van de grond gekomen en dreigt om te vallen. Dat gebeurde aan de Hannie Schaftlaan, waar nieuwe huizen worden gebouwd. Een eerste poging om de kraan recht te zetten, met houten balken, mislukte.

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De problemen ontstonden toen de kraan van een dieplader werd gehaald en de rupsbanden verder werden uitgeklapt.

Twee hijskranen zijn onderweg om een nieuwe poging te doen om de gekantelde kraan recht te zetten. Bij het kantelen van de kraan is niemand gewond geraakt.

De omgeving is met lint afgezet. De omgevallen hijskraan trekt veel bekijks.

Nieuwe wijk

De nieuwe wijk waar de kraan staat komt tussen de Hannie Schaftlaan, de Zwarte Dijk en de Mosstraat in Rijen. Daar worden de komende jaren 375 huizen gebouwd. Het hele project moet klaar zijn in 2032.