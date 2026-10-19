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Omvallende bouwkraan staat weer op pootjes op bouwplaats in Rijen

Aangepast

Een kraan op een bouwplaats in Rijen is maandagmiddag deels van de grond gekomen en dreigde om te vallen. Er is niemand gewond geraakt. De kraan staat aan de Hannie Schaftlaan, waar nieuwe huizen worden gebouwd. Een eerste poging om de kraan recht te zetten, mislukte. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De problemen ontstonden toen de kraan van een dieplader werd gehaald en de rupsbanden verder werden uitgeklapt.

Een extra hijskraan was rond drie uur nog onderweg om een nieuwe poging te doen om de gekantelde kraan recht te zetten. De eerste poging mislukte, omdat de spanbanden knapten. De omgeving is met lint afgezet. De deels omgevallen hijskraan trekt veel bekijks.

Aan het eind van de middag lukt het met een nieuwe hijskraan op de bouwkraan weer op zijn pootjes te krijgen. Hierdoor is het gevaar geweken. 

De bouwkraan staat weer recht (foto: Wilco Zonneveld/Omroep Brabant).
De bouwkraan staat weer recht (foto: Wilco Zonneveld/Omroep Brabant).
Nieuwe wijk
De nieuwe wijk waar de kraan staat komt tussen de Hannie Schaftlaan, de Zwarte Dijk en de Mosstraat in Rijen. Daar worden de komende jaren 375 huizen gebouwd. Het hele project moet klaar zijn in 2032.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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