Eva maakte deze voetbalschoen speciaal voor vrouwen

Eva Sherlock (21) ontwierp een voetbalschoen die speciaal voor vrouwen is. Onder deze schoen zitten noppen die beter afgestemd zijn op de bouw van vrouwen. Ook het noppenpatroon is anders. Haar ontwerp is te zien tijdens de Dutch Design Week. "De normale schoenen zijn gebaseerd op mannen", zegt ze.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ze ondervroeg tientallen speelsters en ze sprak met specialisten. Ook dook ze in wetenschappelijke literatuur. "Vrouwen lopen één tot acht keer een groter risico om een scheur in hun voorste kruisband te krijgen." Eva is half Iers en ze ontwierp haar schoen voor vrouwen die Gaelic voetbal spelen, een mix van voetbal, rugby en volleybal. "De huidige voetbalschoenen geven te veel grip voor vrouwen. Vrouwen zijn vaker lichter dan mannen. De schoen komt dan vast te staan in de grond. Als ze dan van richting veranderen, blijft de voet soms vastzitten en dan lopen ze een groter risico om iets af te scheuren", zegt Eva.

Het noppenpatroon van de schoen van Eva (foto: Rogier van Son).

Rondere noppen

"Mannen en vrouwen lopen ook een beetje anders. Het zwaartepunt ligt anders. Dat is belangrijk voor de schoenen."

Eva ontwierp met behulp van AI een programma om een zoolplaat op maat te laten maken. Die zoolplaat krijgt een eigen noppenpatroon en wordt door een 3D-printer geprint. "In een ideale toekomst wil ik dat vrouwen naar hun voetbalclub gaan om daar hun voeten te scannen. Die informatie moet je dan doorgeven, inclusief lengte en gewicht. De 3D-printer maakt dan de zoolplaat met een afgestemd patroon." De noppen zijn anders dan bij de huidige voetbalschoenen. "Deze noppen zijn ronder. Dan kom je minder gauw vast te zitten."

Meerdere ontwerpen van Eva voor het voetbalschoen voor vrouwen (foto: Rogier van Son).

Ook zijn de noppen veel korter. "Ongeveer de helft korter dan normaal." Uiteindelijk is het patroon van de noppen ook anders. "Met dit patroon kunnen de voeten een beetje meer buigen." Ze studeerde met haar voetbalschoen af aan de Technische Universiteit Eindhoven, op de afdeling Industrial Design. Daar is haar voetbalschoen deze week te zien. Interesse voor haar ontwerp is er al. De grote baas van een Amerikaans bedrijf dat voetbalschoenen voor vrouwen maakt, wil met haar aan tafel. Eva is van de nieuwe lichting ontwerpers. Ze vindt dat te veel producten alleen op mannen gericht zijn. "Ze zeggen dat iets uniseks is, maar dan is het vaak toch op mannen gebaseerd." Er ligt dan ook nog genoeg werk voor haar. "Ook in de zorg is veel kleding uniseks, maar dat is het gewoon voor mannen. Dat geldt ook voor sportkleding."