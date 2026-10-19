Onderhoud houten bruggen in Nuenen Oost

In Nuenen Oost wordt onderhoud gepleegd aan drie houten bruggen. De werkzaamheden duren tot begin november.

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De gemeente Nuenen voert deze week onderhoud uit aan drie houten bruggen in Nuenen Oost. Het gaat om de bruggen bij Looppad/Lobroec, Borchgreve/Donkervoort en Tweerijten.

Per brug duurt het werk ongeveer één week. Er wordt steeds aan één brug tegelijk gewerkt, waardoor alleen die brug tijdelijk afgesloten is. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van nabijgelegen bruggen.

Afsluitingen met borden aangegeven

De afsluitingen worden ter plaatse duidelijk gemaakt met borden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin november afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De gemeente laat weten dat ze begrip en medewerking van inwoners waardeert.