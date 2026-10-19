Commissievergadering Vught vervroegd naar 29 oktober

De commissievergadering in Vught is vervroegd naar donderdag 29 oktober en begint om zeven uur ’s avonds in de Commissiekamer van het Raadhuis.

Gevonden voor jou

Tijdens deze vergadering bespreken raads- en burgerleden diverse onderwerpen, waaronder het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant en het adviesrecht voor een woningbouwproject in Helvoirt. Ook komen verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de kosten van jeugdhulp aan bod.

Een belangrijk voorstel is de verlenging van het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 zonder wijzigingen. Daarnaast wordt een positief bindend advies gevraagd voor de bouw van 23 woningen aan de Torenakker in Helvoirt. Voor het bestemmingsplan Buurtschap Distelberg – Giersbergsebaan staat een correctie op het besluit van 2025 op de agenda.

Investeringen en jeugdhulp

Een ander voorstel betreft een investeringskrediet van bijna twee miljoen euro voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, met een aangepaste afschrijvingstermijn van twintig jaar. De Rekenkamer Vught presenteert een rapport over de kosten van jeugdhulp en doet aanbevelingen om het beleid concreet bij te sturen.

Begroting en kerntaken

De Programmabegroting 2027-2030 wordt besproken, inclusief een eerste kerntakendiscussie over de ambities van de gemeente. Het college presenteert een sluitende meerjarenbegroting met positieve saldi in 2029 en 2030.

De vergadering is openbaar en vindt plaats in het Raadhuis, gelegen aan het Leeuwensteinplein 5 in Vught. De conceptagenda en vergaderstukken zijn beschikbaar op de website van de gemeente.