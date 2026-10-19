Premier Rob Jetten wordt vader: ‘Tot ziens in 2027, kleintje’

Premier Rob Jetten wordt vader. De D66-politicus uit Uden maakte maandag op sociale media bekend dat hij en zijn Argentijnse partner Nicolás Keenan in 2027 een kindje verwachten. Het kind wordt geboren via een draagmoeder.

"De draagmoeder en het kindje maken het goed, dat is voor nu natuurlijk het allerbelangrijkste", zegt de premier in een bericht op de website van zijn partij.

“Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje”, schrijft Jetten in een bericht in het Nederlands, Spaans en Engels. De geboorte van het kind wordt verwacht in het voorjaar van 2027. In het bericht bedankt het stel hun eiceldonor en draagmoeder Lisa, en hun gezinnen: “Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.”

Kinderwens geen geheim

De kinderwens van Jetten was geen geheim. Eerder sprak hij daar al openlijk over in de talkshow Casa di Beau. Daar deed hij begin vorig jaar omfloerst een uitspraak die werd opgevat als een oproep voor een draagmoeder, wat veel discussie opleverde. Betaald draagmoederschap is in Nederland niet toegestaan.

In het bericht op de website van D66 staat dat er geen sprake is van commercieel draagmoederschap: "De draagmoeder en de eiceldonor zijn bekenden van Jetten en Keenan. Zij vinden het mooi dat zij op deze manier kunnen helpen bij het vervullen van de kinderwens van de twee vaders-in-spe."

'Bijdragen aan droom'

Ook draagmoeder Lisa komt in dat bericht aan het woord: "Ik ben warm en liefdevol opgegroeid en heb nu zelf een fantastisch gezin. Met de onvoorwaardelijke steun van onze naasten voelt het draagmoederschap als een heel speciale manier om bij te dragen de droom van onze lieve vrienden waar te kunnen maken.”

Jetten werd geboren in Veghel en groeide op in Uden. Sinds 23 februari van dit jaar is hij premier, de jongste en de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland.