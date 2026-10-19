Michael bouwt al sinds maart aan 'horror-metro' voor zijn halloweenfeest

Het grootste halloweenfeest van de provincie wordt komende zaterdag gehouden in Standdaarbuiten. Met vijf spookhuizen, 175 acteurs en 4500 bezoekers is het uitgegroeid tot een tweedaags pretpark der angsten. Het hoogtepunt van dit jaar: een horror-metro die crasht. De organisator is er in de week vooraf al druk mee., zegt Michael van Zonneveld.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Michael van Zonneveld is een van de drijvende krachten achter het grootse halloweenfeest. "Ik hou eigenlijk helemaal niet van van horror. Ik wil gewoon mensen vermaken", zegt hij nuchter. Hij organiseerde achttien jaar geleden de eerste editie. Onder zijn leiding groeide het evenement flink, met onder meer bezoekers uit Drenthe en België. Afgelopen donderdag is de bouw begonnen van een compleet horrorpretpark naast multifunctioneel centrum De Standaert midden in het dorp. Er verrijzen vijf spookhuizen met elk een ander thema. Zo is er een hotel, een tunnel of terror van zeshonderd meter lang en de primeur van dit jaar: een gestrande metrolijn.

Metrocrash

"We zijn al in maart begonnen met bouwen", zegt John Reijntjes, die een complete metro nabouwde voor het tweedaagse evenement. In de metro staan banken. De televisieschermen moeten nog opgehangen worden. "Daar zie je straks allemaal flitsen als de metro crasht", zegt Reijntjes enthousiast met een schroevendraaier nog in zijn hand. "Het gaat heel heftig worden." Andere spanning

In de Terror 18-plustent kom je in een wereld terecht waar een ander soort spanning hangt. "Een erotische spanning." Marjoleine de Braber heeft de leiding over dit spookhuis en geeft een korte rondleiding door het 'bordeel' in opbouw. "We hebben een sm-kamer en clubruimte, een van de actrices heeft speciaal voor Terror Nights een paaldanscursus gevolgd." Zo heeft elke spookhuis zijn eigen team dat verantwoordelijk is voor de opbouw, aankleding en inhoud van het programma. Er liggen complete draaiboeken klaar voor de shows, die helemaal gedraaid worden door vrijwilligers. Maandagochtend is een groep van zo'n twintig mensen druk aan het bouwen. In het weekend zullen dat er rond de driehonderd zijn.

Michael van Zonneveld en Marjoleine de Braber leerden elkaar kennen tijdens Terror Nights (Ruud Ritzen).

Horrorbruidje

Het lijkt een grote familie. Vrijwilligers nemen hun kinderen en kleinkinderen mee naar de bouw. Iedereen loopt rond in een Terror Night hoodie. "Twaalf mensen willen na het weekend zelfs een Terror Night tattoo laten zetten", zegt Van Zonneveld over het saamhorigheidsgevoel. Van Zonneveld en De Braber leerden elkaar twee jaar geleden kennen tijdens Terror Nights. "Ik was een horrorbruidje", zegt De Braber. Daarna sloeg de vlam over tussen de twee. Inmiddels vormen zij het kloppend hart van het griezelfeest. Hun kinderen lopen ook rond op het terrein en helpen mee waar het kan. Het geheim van het succes? "Ik denk de manier waarop wij met vrijwilligers omgaan, we zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd is", zegt Van Zonneveld. "En natuurlijk de gezelligheid."