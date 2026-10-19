Tilburg University onderzoekt angst voor falen en sociale druk

Psycholoog Ellen Dreezens van Tilburg University heeft tijdens een lezing uitgelegd hoe maatschappelijke verwachtingen en sociale media bijdragen aan de angst om te falen. Volgens haar speelt succes een veel kleinere rol in geluk dan vaak wordt gedacht.

Gevonden voor jou

De lezing van Ellen Dreezens, gehouden in de Tilburgse bibliotheek LocHal, trok veel bezoekers. Het onderwerp ‘De psychologie achter falen’ bleek herkenbaar en actueel. Dreezens, docent aan Tilburg University, benadrukte dat falen vaak voortkomt uit het niet behalen van doelen die vaak door maatschappelijke normen worden bepaald.

Sociale media spelen volgens Dreezens een grote rol in hoe we falen ervaren. Mensen vergelijken zichzelf tegenwoordig met uitzonderlijke voorbeelden, zoals bekende sterren, in plaats van met mensen in een vergelijkbare situatie. Dit kan gevoelens van onzekerheid versterken. Op sociale media is er bovendien weinig ruimte voor verhalen over falen, terwijl iedereen fouten maakt.

Succes versus geluk

Volgens Dreezens verwarren we succes vaak met geluk. Uit onderzoek blijkt dat succes slechts een klein deel bijdraagt aan ons geluksniveau. Factoren zoals dankbaarheid, sociale relaties en optimisme zijn veel belangrijker. Toch blijft onze maatschappij sterk gericht op succesverhalen en perfectionisme.

Vooral studenten hebben moeite met deze druk, merkt Dreezens in haar werk. Veel studenten geven aan hun huidige geluk op te offeren voor toekomstige successen. Ze leven met de overtuiging dat geluk pas komt na het behalen van een diploma of het vinden van een goede baan. Dreezens pleit ervoor dat studeren ook leuk mag zijn, en moedigt studenten aan om tijd vrij te maken voor ontspanning.

Intrinsieke motivatie

Tijdens de lezing ging Dreezens ook in op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie, waarbij je iets doet vanuit eigen interesse en passie, leidt volgens haar tot meer geluk en welzijn. Extrinsieke motivatie, waarbij een beloning zoals geld of een cijfer centraal staat, heeft minder positieve effecten.

Ellen Dreezens is sinds 2008 docent aan Tilburg University en heeft meerdere boeken geschreven over onderwerpen zoals rouw en veerkracht. Haar inzichten bieden een waardevolle kijk op hoe we omgaan met falen, succes en geluk.