Navigatie overslaan
Ontdek

Automobilist rijdt met hoge snelheid terras op in Herpen, één gewonde

Aangepast
Een auto reed in op het terras van café Thekes, tegenwoordig beter bekend als 't Centrum in Herpen (foto: Google Maps).
Een auto reed in op het terras van café Thekes, tegenwoordig beter bekend als 't Centrum in Herpen (foto: Google Maps).

Een automobilist is vrijdagavond met hoge snelheid het terras van Café Thekes (tegenwoordig ’t Centrum) aan het Alard van Herpenplein in Herpen opgereden. Daarbij raakte één iemand gewond, laat de politie weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie houdt rekening met opzet: "De aanleiding is mogelijk een incident eerder die avond tussen de bestuurder en het slachtoffer."

De automobilist was onder invloed en is aangehouden. Zijn rijbewijs is afgepakt. Hij is weer op vrije voeten, maar moet zich later voor de rechter verantwoorden.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.