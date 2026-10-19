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Automobilist rijdt met hoge snelheid terras op in Herpen, één gewonde
• Aangepast
Een automobilist is vrijdagavond met hoge snelheid het terras van Café Thekes (tegenwoordig ’t Centrum) aan het Alard van Herpenplein in Herpen opgereden. Daarbij raakte één iemand gewond, laat de politie weten.
De politie houdt rekening met opzet: "De aanleiding is mogelijk een incident eerder die avond tussen de bestuurder en het slachtoffer."
De automobilist was onder invloed en is aangehouden. Zijn rijbewijs is afgepakt. Hij is weer op vrije voeten, maar moet zich later voor de rechter verantwoorden.
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