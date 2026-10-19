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Stroomstoring in Stampersgat, oorzaak nog onbekend

Stampersgat kampt sinds kwart over twee vanmiddag met een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart over vier opgelost is.

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In Stampersgat, onderdeel van de gemeente Halderberge, zijn bewoners getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanmiddag om kwart over twee, maar hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Volgens de netbeheerder zal het probleem naar verwachting rond kwart over vier vanmiddag verholpen zijn. De getroffen postcode is 4754.

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