Bladkorven geplaatst in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft 162 bladkorven geplaatst in de bebouwde kom. De korven blijven tot half december staan en worden wekelijks geleegd.

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In de verschillende kernen van Heeze-Leende staan sinds kort weer bladkorven. Deze worden elk jaar op dezelfde plekken neergezet, maar kunnen tijdens het seizoen worden verplaatst naar locaties waar meer bladeren vallen. Het is niet mogelijk om zelf een wijziging of extra korf aan te vragen.

De korven zijn bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Bladeren van bomen op eigen terrein kun je kwijt bij de milieustraat of in je eigen groene container. Takken en ander snoeiafval horen niet in de bladkorven, omdat deze worden leeggezogen. Het toevoegen van takken kan problemen veroorzaken bij het legen.

Bladeren in openbare ruimte

De gemeente haalt bladeren regelmatig op van trottoirs, rijbanen en gazons, maar niet overal tegelijkertijd. Hierdoor kunnen er tijdelijk bladeren blijven liggen, wat plaatselijk voor gladheid kan zorgen. In plantsoenen blijven bladeren liggen omdat ze goed zijn voor de natuur. Ze beschermen de bodem tegen vorst en bieden dieren een schuilplaats in de winter.