Vrijwilligers houden heide bij Soerendonk open

Op zaterdag 7 november werken vrijwilligers op de Putberg bij Soerendonk mee aan de jaarlijkse Natuurwerkdag. Samen met boswachters van Staatsbosbeheer verwijderen ze jonge bomen en struiken om het open heidelandschap te behouden. Ook kinderen vanaf zeven jaar kunnen onder begeleiding helpen.

Gevonden voor jou

De Putberg, gelegen tussen de beekdalen van de Strijper Aa en de Buulder Aa, maakt deel uit van het natuurgebied de Groote Heide. Het gebied bestond vroeger uit uitgestrekte heidevelden, maar is door landbouw en bosaanleg ingrijpend veranderd. Staatsbosbeheer werkt nu aan het behoud van de resterende heide door ongewenste begroeiing te verwijderen.

Tijdens de Natuurwerkdag worden met handzaagjes en snoeischaren jonge berken, dennen en Amerikaanse vogelkers weggehaald. Deze bomen en struiken zorgen ervoor dat de heide dichtgroeit, waardoor de oorspronkelijke planten verdwijnen. Het doel is om ruimte te maken voor de typische begroeiing van dit landschap.

Samenwerking in Leenderbos

De werkzaamheden worden georganiseerd door Staatsbosbeheer, dat het Leenderbos beheert, in samenwerking met Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind uit Heeze-Leende. Inwoners uit de omgeving worden uitgenodigd om mee te helpen en zo bij te dragen aan het behoud van het heidelandschap.

Volwassenen en kinderen vanaf zeven jaar zijn welkom om deel te nemen. Kinderen mogen onder begeleiding helpen. De activiteiten starten om tien uur ’s ochtends en duren tot twee uur ’s middags. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om een deel van de dag mee te werken.

Gratis lunch voor vrijwilligers

De organisatie zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen en een gratis lunch rond half één. Deelnemers worden geadviseerd om stevige schoenen of laarzen en geschikte werkkleding te dragen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Parkeren kan aan de Witsemdijk in Soerendonk.