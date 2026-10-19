Vrachtwagen kantelt op rotonde in Valkenswaard, lekke band mogelijk oorzaak

Een vrachtwagen is maandagmiddag gekanteld op een rotonde op de N69 in Valkenswaard. De chauffeur bleef ongedeerd en kon via het dak uit het voertuig komen.

Het ongeluk gebeurde bij de afslag Luikerweg. In het dak van de vrachtwagen zit een luik, waardoor de chauffeur zelf naar buiten kon komen. Voorbijgangers schoten te hulp, totdat hulpdiensten er waren.

De chauffeur is uit voorzorg nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Het voertuig bleek een lekke band te hebben. Het is mogelijk dat het kantelen van de vrachtwagen daar iets mee te maken heeft.

De vrachtwagen heeft olie gelekt. De afslag is afgesloten voor verkeer om de weg in orde te maken en het voertuig te bergen.