Sint-Michielsgestel zet in op biobased bouwen

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een convenant ondertekend om biobased telen en bouwen te stimuleren. Samen met zes andere gemeenten in Noordoost-Brabant wil Sint-Michielsgestel meer gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen uit de regio.

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Biobased bouwen draait om het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, hennep, vlas en stro. Deze grondstoffen kunnen lokaal worden geteeld en verwerkt. Ze vormen een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmaterialen en bieden nieuwe kansen voor de agrarische en bouwsector.

Met de ondertekening van het convenant willen de deelnemende gemeenten de vraag naar en het aanbod van biobased materialen in de regio stimuleren. Ook werken ze samen om kennis te delen en de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, agrariërs en onderwijsinstellingen te versterken.

Regionale samenwerking

Voor Sint-Michielsgestel sluit deze aanpak goed aan bij de lokale focus op duurzaamheid en de verbinding tussen dorp en buitengebied. Door regionaal samen te werken ontstaan mogelijkheden om initiatieven te versterken en de ontwikkeling van biobased toepassingen verder op gang te brengen.

De komende tijd wordt de samenwerking verder uitgewerkt. Hierbij kijken de partijen naar manieren om biobased telen en bouwen in Noordoost-Brabant te stimuleren en welke voordelen dit biedt voor inwoners, ondernemers en organisaties.

Met de ondertekening benadrukt Sint-Michielsgestel het belang van innovatie en samenwerking bij het bouwen aan een duurzame toekomst voor de regio.