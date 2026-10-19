Moerdijk oefent met Defensie en Veiligheidsregio in haven

Defensie, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben samen een grote oefening gehouden in de haven van Moerdijk. Het ging om een brandscenario en het beveiligen van het terrein. Het doel was om de samenwerking en het vertrouwen te versterken.

Gevonden voor jou

De oefening vond plaats op drie dagen: 13, 16 en 17 oktober. Op de eerste dag werd een crisis nagebootst waarbij brand uitbrak op een Amerikaans zeeschip met militaire vracht. Het schip lag bij CCT in de Centrale Insteekhaven van Moerdijk. Het vuur breidde zich uit naar militaire voertuigen op het dek, wat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Dat vroeg om intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen.

Hulpdiensten en crisisfunctionarissen werkten samen om het fictieve incident te bestrijden. Ze oefenden onder meer hoe informatie wordt doorgegeven, hoe besluiten worden genomen en hoe afspraken in de praktijk uitpakken.

Beveiliging en reservisten

Op 16 en 17 oktober stonden reservisten van 30 Infanteriebataljon Bewaken Beschermen van het Korps Nationale Reserve klaar in Moerdijk. Zij oefenden op het terrein van CCT met het bewaken en beveiligen van het haventerrein. Dit bataljon ondersteunt vaak buitenlandse militaire eenheden die door Nederland reizen. Tijdens deze dagen werkten zij verder op het scenario dat eerder in de week was geoefend.

Het doel van deze dagen was om te trainen hoe verschillende organisaties samenwerken en elkaar ondersteunen bij crisissituaties. Zo’n samenwerking is belangrijk, omdat er in het geval van een echte noodsituatie weinig tijd is om rollen en taken te verduidelijken.

Verbeteringen voor de toekomst

De gezamenlijke oefening in Moerdijk moet zorgen voor concrete verbeteringen in de samenwerking. Denk aan betere informatieoverdracht, helderdere afspraken en aangepaste werkwijzen. Door deze verbeteringen opnieuw te testen, willen de betrokken partijen zorgen dat de gemeente Moerdijk beter voorbereid is op mogelijke crisissituaties.