Symposium in Eersel over toegankelijk bouwen

In Eersel is tijdens een symposium besproken hoe woningen beter toegankelijk kunnen worden. Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten deelden kennis en benadrukten dat samenwerking essentieel is. Het gaat om huizen zonder drempels, met brede deuren en slimme technologie.

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Hoe zorg je ervoor dat woningen geschikt blijven voor ouderen en mensen met een beperking? Die vraag stond centraal tijdens het symposium ‘Toegankelijk Bouwen in de Kempen’, dat afgelopen week in De Muzenval in Eersel werd gehouden. Experts uit verschillende sectoren deelden hun ervaringen en ideeën.

Bij het toegankelijk bouwen draait het om praktische aanpassingen, zoals brede deuren en het vermijden van drempels. Ook speelt technologie een grote rol, bijvoorbeeld systemen die bewoners helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Volgens wethouder Paul van Boxtel moet toegankelijkheid al vanaf de ontwerpfase worden meegenomen. Hij benadrukte dat het te laat is als er pas over deze aspecten wordt nagedacht bij de oplevering van een woning.

Samenwerking is cruciaal

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat samenwerking tussen gemeenten, bouwbedrijven en zorgorganisaties noodzakelijk is om toegankelijk bouwen te realiseren. Het streven is om bij elk nieuw bouwproject levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Dit zijn huizen die geschikt blijven, ook als bewoners ouder worden of hun situatie verandert.

De oproep is om toegankelijk bouwen een vaste plek te geven in beleid en nieuwe bouwplannen. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan een woonomgeving waarin iedereen prettig en zelfstandig kan wonen. Gemeenten in de Kempen gaan met deze ideeën aan de slag.