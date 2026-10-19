Tot morgenvroeg geen treinen tussen Oss-Den Bosch door kapotte bovenleiding

Tussen Den Bosch en Nijmegen rijden tot dinsdagochtend geen treinen. Bij Nuland heeft een "te hoog voertuig" maandagmiddag een bovenleiding kapotgetrokken, waardoor het treinverkeer in beide richtingen stil ligt tot dinsdagochtend half zes.

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De schade ontstond maandagmiddag rond één uur bij Nuland. Volgens ProRail heeft een "te hoog wegvoertuig" de bovenleiding geraakt en kapotgetrokken. Daardoor raakten de zogeheten rijdraden boven beide sporen beschadigd en kunnen er helemaal geen treinen rijden.