Tot morgenvroeg geen treinen tussen Oss-Den Bosch door kapotte bovenleiding
Tussen Den Bosch en Nijmegen rijden tot dinsdagochtend geen treinen. Bij Nuland heeft een "te hoog voertuig" maandagmiddag een bovenleiding kapotgetrokken, waardoor het treinverkeer in beide richtingen stil ligt tot dinsdagochtend half zes.
De schade ontstond maandagmiddag rond één uur bij Nuland. Volgens ProRail heeft een "te hoog wegvoertuig" de bovenleiding geraakt en kapotgetrokken. Daardoor raakten de zogeheten rijdraden boven beide sporen beschadigd en kunnen er helemaal geen treinen rijden.
Als alternatief rijden er stopbussen tussen Oss, Oss-West, Rosmalen, Den Bosch-Oost en station Den Bosch.
Grote reparatie
Volgens ProRail gaat het om een flinke klus. Eerst moest worden onderzocht hoe groot de schade precies is. Daarna moesten materialen worden besteld om de kapotte bovenleiding te vervangen.
Naar verwachting gaat het om schade over een groot aantal meters en moeten werkzaamheden aan beide sporen worden uitgevoerd.
Een aannemer is sinds maandagmiddag aan het werk. De herstelwerkzaamheden nemen in ieder geval de rest van de dag en de nacht in beslag. ProRail verwacht dat het treinverkeer dinsdagochtend weer kan worden opgestart.