Willy en René balen van PSV: 'Ook met negen man moet je van ADO winnen'

"Wat een week, wat een disaster", zo vat PSV-icoon Willy van de Kerkhof de afgelopen dagen van PSV samen. "En voor wie disaster niet begrijpt: een dramaweek", vult broer René aan. Vooral de nederlaag uit bij ADO Den Haag kwam aan bij de Helmondse tweeling en logischerwijs moet Sven Mijnans het door zijn rode kaart vooral ontgelden.

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Maar dan nog mag PSV niet verliezen", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ook met negen man moet je gewoon van ADO winnen." Willy citeert t wijlen Johan Cruijff. "Die zei vroeger tegen mij: 'Willy, voetballen doe je met je hoofd en niet met je benen. En als ik dan Mijnans zie dan denk ik: g*dverdomme, je benadeelt je ploeg gewoon met zo'n stomme overtreding. Tegen Feyenoord is hij geschorst en dan mag hij bij ons in de lounge komen zitten, dan leg ik het hem wel uit." Een paar dagen geleden deed Ivan Perišić tegen Leipzig volgens Willy al even dom. "Hij moet die penalty gewoon binnenschieten en niet de Panenka-held uithangen." Waarom geen Perišić? Volgens Willy maakte PSV tegen ADO de fout om na de rode kaart te gaan verdedigen. "Daarmee hebben we ons eigen graf gegraven. Nee, het is helemaal niet logisch om achteruit te lopen met een man minder, je moet juist aanvallen."

René vindt dat Peter Bosz in de rust Perišić moeten inbrengen, maar die liet hij op de bank. "Dat was een misrekening van Peter Bosz. Je mag echt niet verliezen van Den Haag." Of het volgende week beter gaat, is nog maar de vraag want PSV wacht twee loodzware wedstrijden tegen FC Porto en tegen Feyenoord. "Porto heeft echt een sterke ploeg, dat moet je niet onderschatten", zegt René. "Ik ben bang dat we met 2-0 gaan verliezen." Het weekend erop wacht de clash met koploper Feyenoord. "Die spelen gewoon goed", vindt Willy. Op dit moment is dat kampioenskandidaat nummer één." Toch ziet René wel kansen voor PSV. "Achterin zijn ze kwetsbaar dus daar liggen mogelijkheden." Bij Omroep Brabant op de radio staan deze hele week de jaren 80 centraal en dat brengt een mooie herinnering bij René boven uit 1988, toen hij misschien wel de mooiste goals van het decennium op de Nederlandse velden maakte. "We speelden met Eindhoven uit tegen AZ. Ik kreeg de bal van Hans Kraaij en speelde met de keeper erbij zeven man uit." Beluister de podcast hieronder:

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