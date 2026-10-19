Motorrijder gewond bij ongeluk met auto in Gemert, man naar het ziekenhuis

Een motorrijder is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de West-Om in Gemert. Hij kwam in botsing met een auto die vanuit een zijstraat de weg op reed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. De trauma-arts ondersteunde het ambulancepersoneel bij de behandeling van de motorrijder.

Naar het ziekenhuis

De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.