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Motorrijder gewond bij ongeluk met auto in Gemert, man naar het ziekenhuis
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Een motorrijder is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de West-Om in Gemert. Hij kwam in botsing met een auto die vanuit een zijstraat de weg op reed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de auto heeft de motorrijder vermoedelijk over het hoofd gezien. Door de botsing kwam de man ten val op de weg.
Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. De trauma-arts ondersteunde het ambulancepersoneel bij de behandeling van de motorrijder.
Naar het ziekenhuis
De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.
De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.
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