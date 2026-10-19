Sloop basisschool De Wingerd in Esbeek start eind oktober

De sloop van basisschool De Wingerd in Esbeek begint in de week van 26 oktober. Op deze plek komen twintig huur- en koopwoningen. De werkzaamheden duren tot medio december. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

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De oude basisschool maakt plaats voor woningen, een project van gemeente Hilvarenbeek en Leystromen. De sloop wordt uitgevoerd door Hendriks Coppelmans en partner Reyrink. Materialen die herbruikbaar zijn, worden zoveel mogelijk gerecycled. Dit heet circulair slopen.

Bouwverkeer rijdt via de Esbeekseweg en Lowerik naar de locatie. Zo wordt geprobeerd de overlast voor de buurt te beperken. De wegen rondom de bouwplaats blijven bereikbaar. Het werk vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen zeven uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

Veiligheid voorop

Het terrein wordt afgezet met hekken, en het is verboden om de bouwplaats te betreden. Ouders wordt gevraagd extra op de veiligheid van kinderen te letten. De sloopwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidsoverlast en meer verkeer in de omgeving.

Na de sloop komen twintig nieuwe huur- en koopwoningen op de locatie. Door drukte op het elektriciteitsnet is de startdatum van de bouw nog niet bekend. Zodra er meer duidelijkheid is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.