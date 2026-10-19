Gesprek in snackbar eindigt in mishandeling: politie toont beelden dader

Koningsdag liep voor een man in april heel anders af dan hij had verwacht. In de avond werd hij bewusteloos geslagen door een andere man in de binnenstad. De politie laat nu beelden zien van de dader.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In Bureau Brabant toont de politie maandag beelden van koningsnacht in Breda. Te zien is hoe een man rond vier uur 's nachts bij een snackbar aan de praat raakt met een andere man. Eerst begroeten de twee elkaar. Er worden een paar high fives en een boks gegeven. Het lijkt er allemaal gezellig aan toe te gaan. Totdat de sfeer ineens omslaat en er twee vrouwen bij komen te staan. Eén van hen lijkt de andere man mee te willen nemen.