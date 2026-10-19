Gesprek in snackbar eindigt in mishandeling: politie toont beelden dader
Koningsdag liep voor een man in april heel anders af dan hij had verwacht. In de avond werd hij bewusteloos geslagen door een andere man in de binnenstad. De politie laat nu beelden zien van de dader.
In Bureau Brabant toont de politie maandag beelden van koningsnacht in Breda. Te zien is hoe een man rond vier uur 's nachts bij een snackbar aan de praat raakt met een andere man.
Eerst begroeten de twee elkaar. Er worden een paar high fives en een boks gegeven. Het lijkt er allemaal gezellig aan toe te gaan. Totdat de sfeer ineens omslaat en er twee vrouwen bij komen te staan. Eén van hen lijkt de andere man mee te willen nemen.
Dader gaat er vandoor
Op dat moment slaat de man het slachtoffer hard tegen het hoofd. Hij valt direct op de grond en raakt bewusteloos. De dader rent na de val meteen weg en gooit onderweg een opvallende pet van zich af die licht geeft of lijkt te knipperen.
Hij vlucht via de Vismarktstraat en Schoolstraat, rent verder door de Cingelstraat en uiteindelijk richting Park Valkenberg. Op verschillende plekken wordt hij vastgelegd.
Niets meer herinneren
Het slachtoffer liep fors letsel op en was langere tijd niet in staat om te werken. Na de klap werd hij wakker in het ziekenhuis en kan hij zich niet meer herinneren wat er die koningsnacht precies is gebeurd.
In de hoop dat iemand de dader herkent worden de beelden getoond in Bureau Brabant. Mensen die meer weten of iets hebben gezien tijdens koningsnacht kunnen contact opnemen met de politie.