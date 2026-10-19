Dakar Rally keert terug naar Afrika: Brabantse deelnemers dolblij

De Dakar Rally keert na achttien jaar terug naar Afrika. Door de oorlog en onrust in het Midden-Oosten verhuist de beroemde woestijnrally volgend jaar van Saoedi-Arabië naar Afrika. De organisatie heeft de teams hierover geïnformeerd, bevestigt Bart van der Velden van BAS Dakar. Een officiële bekendmaking volgt volgende week. Onder Brabantse deelnemers overheerst opluchting. "Ik heb wel even met de billen tegen elkaar gezeten", zegt debutant Lars van Berkel.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Dakar Rally zou van 1 tot en met 15 januari 2027 in Saoedi-Arabië worden gehouden. Maar door de aanhoudende onrust en recente aanvallen in het land door Houthi-rebellenwerd dat steeds onzekerder. Bij een aanval op de luchthaven van Riyad vielen vorige week nog twaalf doden en honderden gewonden. Achter de schermen werkte organisator A.S.O. daarom aan een alternatief. Inmiddels zijn de teams telefonisch bijgepraat. "Er is nog niks officieel bekendgemaakt, maar we zijn wel ingelicht", vertelt Bart van der Velden uit Boekel van BAS Dakar, dat motorrijders begeleidt.

"Acht dagen in Marokko is geen Dakar Rally."

Volgens Van der Velden begint de rally op 9 januari in Europa en eindigt die op 22 januari in Afrika. De wedstrijd telt twaalf etappes en 4300 wedstrijdkilometers. Waar de start precies is, wordt volgende week bekendgemaakt. Van der Velden verwacht Spanje of Portugal, waarna de deelnemers oversteken naar Marokko. Of de rally verder door Afrika trekt, is nog onduidelijk. Van der Velden verwacht dat de wedstrijd grotendeels in Marokko blijft. Voor hem is vooral belangrijk dat het een volwaardige Dakar blijft. "Het was een hele onzekerheid of ze de naam Dakar mochten houden en hoe lang de wedstrijd ging duren. Klanten willen gewoon een Dakar Rally. Acht dagen in Marokko is geen Dakar Rally."

"Ik heb wel even met de billen tegen elkaar gezeten."

Ook Lars van Berkel uit Veghel, die in januari zijn eerste Dakar rijdt, is opgelucht. Hij vreesde dat zijn debuut door de oorlog helemaal niet zou doorgaan. "Natuurlijk heb ik wel even met de billen tegen elkaar gezeten. Het zal toch niet gebeuren dat het afgelast wordt, terwijl ik de eerste keer mee wil doen." Nu is hij juist enthousiast. "Ik vind dit eigenlijk wel heel gaaf, omdat het toch een beetje meer de oude Dakar lijkt te zijn." Bovendien kunnen familie, vrienden en sponsoren makkelijker komen kijken. "Ik weet zeker dat ze nu gaan komen."

Marco Siemons, Bert van Donkelaar en Marnix Leeuw gaan naar Afrika (foto: Omroep Brabant).

Ook trucker Marnix Leeuw uit Eindhoven kreeg bericht over de alternatieve route en reageert enthousiast. "Het is zeker een opluchting, want je zit in twijfel over wat er gaat gebeuren. Ik vind dit een hele mooie oplossing." Vooral de terugkeer naar Afrika spreekt hem aan. "Old school! Weer eentje voor mijn bucketlist, nu alleen Zuid-Amerika nog, haha. Superblij dat we kunnen gaan rijden."

"Wij gaan naar het echte Dakar."

Navigator Marcel Snijders en coureur Janus van Kasteren, die samen in 2023 de Dakar Rally wonnen, houden vast aan hun eerdere keuze voor de Africa Eco Race. Die voert door Marokko, Mauritanië en Senegal, net als de oorspronkelijke Dakar Rally. Snijders kijkt daar enorm naar uit. "Dan gaan we naar het echte Dakar, als het goed is." Vooral het avontuur trekt hem. "Marokko is een supermooi land om te rijden, maar voor ons team is het superleuk dat we nu naar Mauritanië gaan en dan ook naar Senegal." Ook begrijpt hij de beslissing om de Dakar uit Saoedi-Arabië weg te halen. "Als je ziet wat er op de luchthaven gebeurt, dan ga je daar toch niet heen." Hij verwacht bovendien dat de Africa Eco Race door de ontwikkelingen meer deelnemers zal trekken. Zo hebben de coureurs Ronald van Loon en Michiel Becx ook al voor de Africa Eco Race gekozen. In onderstaande video zie je hoe de Dakar Rally wordt georganiseerd: