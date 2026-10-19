Commissievergaderingen in Sint-Michielsgestel op 28 oktober

In Sint-Michielsgestel worden op woensdag 28 oktober drie commissievergaderingen gehouden. Deze vinden plaats in de Meander en starten om zeven uur ’s avonds. Onderwerpen zoals de begroting 2027 en een beleidsplan van de GGD komen aan bod. Inwoners kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

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Op woensdag 28 oktober komen de commissies van de gemeente Sint-Michielsgestel bijeen om verschillende onderwerpen te bespreken. De vergaderingen vinden plaats in de Meander aan het Meanderplein 1 en zijn openbaar toegankelijk voor inwoners.

De eerste vergadering, van de commissie Leefomgeving en Duurzaamheid (L&D), begint om zeven uur ’s avonds. Om acht uur volgt de commissie Samenleving, Economie en Bestuur (SEB). De laatste bijeenkomst, over de begroting van 2027, start om half negen.

Agenda bevat diverse onderwerpen

Tijdens de commissievergaderingen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo bespreekt de commissie L&D onder meer een raadsvoorstel over het bouwplan De Ploeg III in Berlicum. Bij de commissie SEB staan onder andere het beleidsplan van de GGD en een zienswijze over deelname van VRBN aan een stichting op de agenda. De commissie Begroting 2027 buigt zich over de begroting voor volgend jaar en de bestuursrapportage van 2026.

Inwoners die geïnteresseerd zijn in de details van de vergaderingen kunnen de volledige agenda en bijbehorende stukken online bekijken op de gemeentelijke website.

Publiek welkom in de Meander

De vergaderingen zijn openbaar en inwoners zijn welkom om ze bij te wonen. Bezoekers kunnen plaatsnemen op de publieke tribune in de raadszaal. Het gemeentehuis is hiervoor geopend.

De gemeente biedt inwoners ook de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissievergaderingen. Dit kan maximaal vijf minuten en moet gaan over een onderwerp dat op de agenda staat of een onderwerp dat je zelf wilt aandragen. Vooraf aanmelden bij de griffie is verplicht en kan tot 36 uur voor de vergadering.