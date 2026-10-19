ErvenPlus helpt dieren aan een fijn thuis in Deurne

Bewoners en bedrijven in het buitengebied van Deurne kunnen deelnemen aan ErvenPlus 5.0. Deze regeling biedt gratis advies om erven natuurvriendelijker te maken. Maatregelen zoals beplanting en nestkasten helpen dieren zoals huismussen, egels en steenuilen. Deelname is mogelijk zolang er budget beschikbaar is.

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ErvenPlus 5.0 richt zich op het vergroenen van erven in het buitengebied van Deurne. Deelnemers krijgen hulp van een deskundige erfscanner, die bekijkt welke natuurmaatregelen geschikt zijn. Denk hierbij aan nestkasten, struiken en andere voorzieningen voor dieren zoals zwaluwen en egels.

De regeling staat open voor zowel inwoners als bedrijven met een erf in het buitengebied. Het doel is om de biodiversiteit te vergroten en dieren een beter leefgebied te bieden. Er is geen vaste deadline, maar deelname is mogelijk zolang het beschikbare budget strekt.

Ook grond buiten uw erf

Naast ErvenPlus is er ook de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) 2.0 voor wie grond met een agrarische of groenbestemming heeft. Met deze regeling kunnen bijvoorbeeld heggen, poelen of fruitbomen worden aangelegd. Dit draagt bij aan een nog grotere vergroening van het landschap.

Initiatieven zoals ErvenPlus en StiLa zijn een kans voor inwoners en bedrijven in de regio om bij te dragen aan een natuurvriendelijker Brabant. Meer informatie over StiLa 2.0 is te vinden via de website van Brabants Landschap.