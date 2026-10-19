ZooParc Overloon verwelkomt twee leeuwinnen na vertrek leeuwenbroers

ZooParc Overloon heeft twee nieuwe inwoners. Twee leeuwinnen zijn vanuit een dierentuin in België naar Brabant verhuisd. De twee woonden tot nu in het Bellewaerde Park, dat aan de Franse grens ligt.

Een mannetje Slechts één mannetje blijft over in ZooParc. De bedoeling is dat het mannetje blij is met het gezelschap, en zelfs wat gaat flirten. "Binnen het managementprogramma wordt zorgvuldig bepaald welke dieren naar welke parken gaan, zodat een gezonde en genetisch diverse populatie behouden blijft", vertelt hoofd dierenverzorging Koen Peters.

De afgelopen jaren leefden in Overloon vier Noord-Afrikaanse leeuwenbroers. Op aanbeveling van het Europese managementprogramma (EEP) verhuisden twee van de vier naar Duitsland en vertrekt de derde binnenkort naar Engeland.

"De komst van deze leeuwinnen is een mooie stap. We hopen dat het gaat klikken met de man, zodat ze binnenkort gezamenlijk in het verblijf te zien zijn."

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Rustig wennen

De leeuwinnen, die allebei drie jaar oud zijn, krijgen de komende periode de tijd om rustig kennis te maken met hun nieuwe omgeving. Verzorgers begeleiden dit proces zorgvuldig en houden het gedrag van de dieren in de gaten.

"Een verhuizing brengt veel indrukken met zich mee", zegt Peters. "Daarom geven we de leeuwinnen alle ruimte om op hun eigen tempo te wennen aan het verblijf. We zien dat ze nieuwsgierig zijn en hun nieuwe omgeving stap voor stap verkennen."

Hoop op jonkies

De Noord-Afrikaanse leeuw is een bedreigde ondersoort met een sterk versnipperd leefgebied in het wild. Europese dierentuinen proberen de populatie gezond te houden.

Op termijn hoopt ZooParc met de komst van de leeuwinnen ook een bijdrage te leveren aan de voortplanting binnen het managementprogramma. "Uiteindelijk hopen we dat zij samen met de man kunnen zorgen voor nieuwe leeuwtjes", zegt Peters. "Maar op dit moment ligt de focus vooral op een rustige introductie."