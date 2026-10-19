Speurtocht voor kinderen in Weverijmuseum Geldrop

Kinderen kunnen in het Weverijmuseum in Geldrop op speurtocht met Willem de Weefmuis. Tijdens deze tocht ontdekken ze hoe weven werkt en voeren ze verschillende opdrachten uit. De speurtocht is gratis en geschikt voor het hele gezin.

Gevonden voor jou

Het Weverijmuseum in Geldrop biedt jonge bezoekers een interactieve ervaring met een speurtocht langs historische machines en weefgetouwen. Willem de Weefmuis, de mascotte van het museum, begeleidt kinderen tijdens hun ontdekkingsreis.

De speurtocht is bedoeld om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het weefproces. Onderweg krijgen ze opdrachten waarbij goed kijken, zoeken en puzzelen centraal staan. Het oplossen van deze uitdagingen maakt de tocht leerzaam en leuk.

De speurtocht is gratis verkrijgbaar bij de balie van het museum. Het initiatief is een manier om gezinnen een nog completere beleving te bieden tijdens hun bezoek. Door de interactieve opzet is er voor jong en oud genoeg te ontdekken.

Het Weverijmuseum staat bekend om zijn collectie van historische weefmachines en getouwen. Met de speurtocht wordt deze geschiedenis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek, waarbij kinderen een actieve rol spelen in het leren en ontdekken.

Bezoekers kunnen de speurtocht ophalen bij binnenkomst en direct aan de slag. Zo wordt een dagje uit in Geldrop niet alleen leuk, maar ook leerzaam.