Week van de Pleegzorg: dringende oproep voor nieuwe pleegouders

De Week van de Pleegzorg vraagt aandacht voor het tekort aan pleeggezinnen. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig om kinderen een veilig thuis te bieden, liefst dichtbij hun vertrouwde omgeving. Combinatie Jeugdzorg organiseert twee informatiebijeenkomsten in Maarheeze en Geldrop.

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In Nederland wachten nog altijd kinderen op een pleeggezin waar zij zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Voor sommige kinderen is dat tijdelijk, voor anderen langer, maar altijd met warmte, structuur en veiligheid. Het liefst dichtbij school, vrienden en familie. Om dit mogelijk te maken, zijn meer pleeggezinnen nodig.

Van 28 oktober tot en met 4 november vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Niet elk pleeggezin past bij ieder kind, en daarom is er behoefte aan verschillende soorten pleeggezinnen, zodat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven.

Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo hoeft een kind niet altijd zeven dagen per week bij een pleeggezin te wonen. Er zijn ook mogelijkheden voor opvang in weekenden of tijdens vakanties. Daarnaast hoeven pleegouders niet fulltime thuis te zijn of zelf kinderen te hebben om pleegouder te kunnen worden.

Combinatie Jeugdzorg organiseert maandelijks informatiebijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over pleegzorg. Tijdens deze avonden vertelt een pleegzorgbegeleider over de verschillende vormen van pleegzorg en wat er van pleegouders wordt verwacht. Ook deelt een ervaren pleegouder persoonlijke ervaringen en is er ruimte om vragen te stellen.

Informatieavonden in Maarheeze en Geldrop

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op maandag 2 november in De Smelt in Maarheeze en op donderdag 5 november in Heerenhuys23 in Geldrop. Beide avonden starten om half acht en duren tot half tien. Belangstellenden kunnen hier ontdekken wat zij als pleegouder voor een kind kunnen betekenen.