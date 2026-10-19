Dief steekt duur horloge in zijn zak bij juwelier in Oosterhout en rent weg

Wat begon als de verkoop van een horloge, liep voor een juwelier in Oosterhout heel anders af. Op klaarlichte dag werd hij in juni door twee mannen bestolen van een Breitling Navitimer horloge

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In Bureau Brabant toont de politie maandag beelden van een diefstal bij een juwelier in Oosterhout. Te zien is hoe twee mannen op 3 juni samen naar binnen gaan bij de zaak aan de Arendstraat. Ze spreken Engels en één van hen zegt dat hij een ketting zoekt. Die wordt uitgekozen, maar blijkt te klein te zijn. Dus gaan de twee mannen terug naar de etalage samen met de juwelier. De aandacht van het tweetal verschuift naar de horloges. Speciaal horloge

Een van de daders vertelt dat hij interesse heeft in een Breitling Navitimer, een kostbaar uurwerk. De medewerker pakt het horloge en gaat samen met hem aan een bureau zitten. Het lijkt op dat moment gewoon op een serieuze verkoop.

De verkoper begint klantgegevens te noteren. Als hij om een adres vraagt, komt de andere dader in actie. Die laat op zijn telefoon een plattegrond zien. De medewerker moet goed kijken om het adres te kunnen lezen. En precies dát moment gebruiken de twee. Terwijl de medewerker naar de telefoon kijkt, haalt een van de mannen het horloge uit de doos. Daarna legt hij de deksel weer terug alsof er niets aan de hand is.

Het Breitling Navitimer horloge dat is gestolen (foto: Bureau Brabant).

Grote truc

Dan volgt het laatste deel van de grote truc. Een van de mannen geeft aan dat hij een deel wil pinnen en een deel contant wil betalen. Dus staat hij op en precies op dat moment gaat zijn hand naar zijn linker achterzak en verdwijnt het horloge. Vervolgens lopen de twee mannen naar buiten, zogenaamd om geld te halen. De medewerker vertrouwt het dan toch niet en loopt met de doos naar de eigenaar. Dan merken ze dat ze bestolen zijn. Ze rennen meteen naar buiten, maar de twee mannen zijn verdwenen. Het is een geraffineerde truc en beide mannen staan goed op beeld, dus hoopt de politie dat er mensen zijn die het tweetal herkennen. De politie vraagt zich af of het iemand is opgevallen dat iemand ineens een kostbaar Breitling horloge had, of misschien is het te koop aangeboden.