Sinterklaas komt op 22 november naar Handel

Sinterklaas doet op 22 november Handel aan voor zijn officiële intocht. Het feest begint om twee uur ’s middags bij het kruispunt van de Pastoor Castelijnsstraat, Strijbosscheweg en Heerenveldseweg.

Gevonden voor jou

De goedheiligman en zijn Pieten worden feestelijk onthaald in Handel. Vanaf het kruispunt trekken ze samen met de fanfare naar gemeenschapshuis De Bron. Daar staat een gezellige middag gepland, speciaal voor de kinderen.

De Sint zal in De Bron tijd maken voor optredens, spelletjes en een persoonlijk moment met de kinderen. Ze kunnen hem daar hun verlanglijstjes en tekeningen overhandigen, zodat hij op pakjesavond precies weet wat hij moet bezorgen.

Huisbezoeken

Naast de intocht zijn er ook huisbezoeken mogelijk. Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken gezinnen, vriendengroepen en buurtverenigingen op 28 en 29 november. Voor een half uur kost een bezoek 30 euro, grotere groepen kunnen een uur reserveren voor 50 euro.

Voor huisbezoeken is aanmelden nodig via het e-mailadres [email protected]. Vermeld daarbij de naam en leeftijd van de kinderen, het adres en een telefoonnummer.

Het Sinterklaascomité Handel wenst iedereen een fijne sinterklaastijd en hoopt veel kinderen te zien tijdens de intocht en huisbezoeken.