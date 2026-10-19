Babynieuws voor Jetten; bijzondere winst voor darter: dit gebeurde vandaag

Premier Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten volgend jaar voor het eerst vader te worden. En darter Niels Zonneveld weet eindelijk wat winnen op een groot podium is. Dit zijn de verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Premier Rob Jetten wordt in 2027 vader. De D66-politicus uit Uden maakte maandag bekend dat hij en zijn Argentijnse partner Nicolás Keenan een kindje verwachten via een draagmoeder. Het kind wordt in het voorjaar van 2027 geboren. De draagmoeder en eiceldonor zijn bekenden van het stel en de draagmoeder Lisa noemt het een bijzondere manier om bij te dragen aan de droom van haar vrienden. Jetten benadrukt dat er geen sprake is van commercieel draagmoederschap.

Daphne Govers, de ex-vrouw van Michael van Gerwen, is niet verrast door zijn uitspraken over hun scheiding. De darter vertelde recent in een podcast dat ze allebei altijd wisten dat ze niet samen oud zouden worden, iets wat Daphne bevestigt. Het voormalige stel, dat zeventien jaar samen was en twee kinderen heeft, gaat nog altijd goed met elkaar om als vrienden. Van Gerwen heeft een zware periode achter de rug na de scheiding, maar het gaat inmiddels beter met hem.

Lees hier hun verhaal Ex Michael van Gerwen kijkt niet op van zijn uitspraak over hun scheiding

Marco uit Riethoven won het hoogste bedrag van dit seizoen Miljoenenjacht. De kandidaat schopte het tot de finale en ging uiteindelijk akkoord met een bod van 480.000 euro. Hij wilde het geld gebruiken voor een gezinsreis naar Nieuw-Zeeland en een Toscaanse bruiloft voor zijn dochter. De koffer met vijf miljoen euro bleef lang in de race en op een moment was zijn koffer bijna 1,5 miljoen waard geweest, maar Marco was dolblij met zijn gewonnen bedrag.

Hier lees je zijn verhaal Marco wint 480.000 euro in Miljoenenjacht: hoogste bedrag van dit seizoen

Darter Niels Zonneveld uit Helvoirt heeft zijn eerste grote PDC-titel gewonnen. De 28-jarige darter versloeg zondagavond in Maastricht landgenoot Danny Noppert met 8-5 in de finale. Zonneveld, de hoogst gerangschikte PDC-speler zonder rankingtitel, maakte een 2-0 achterstand goed en besliste het duel met een 81-finish. Voor Michael van Gerwen uit Vlijmen werd het toernooi een teleurstelling: hij verloor al in de eerste ronde.

Lees hier het hele verhaal 'Kan het niet geloven', darter Zonneveld wint eindelijk eerste grote titel

Tot slot een blik in de historie. Brabant is de afgelopen veertig jaar enorm veranderd. In Breda liep de snelweg tot 1989 nog dwars door de stad via de Franklin Rooseveltlaan, altijd met file en drukte. Het Marktveld in Vught was in 1982 een oase van rust met ruimte om te parkeren, nu verschuilt de dorpspomp zich tussen terrassen. Ook de rechtbank in Breda verhuisde twee keer sinds de jaren 80, van de Kloosterlaan naar de Sluissingel en uiteindelijk naar de Stationslaan.