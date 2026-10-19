Hart van Almkerk opent op 28 oktober met open huis

Op woensdag 28 oktober opent het Hart van Almkerk officieel zijn deuren. Tijdens een open middag en avond kunnen bezoekers de nieuwe multifunctionele accommodatie ontdekken.

Gevonden voor jou

Het Hart van Almkerk is een plek waar onder andere een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee basisscholen samenkomen. Op woensdagmiddag 28 oktober, van drie tot vijf uur, en woensdagavond, van zes tot acht uur, zijn bezoekers welkom om het gebouw te verkennen. Er staan gratis koffie en thee klaar in het dorpshuis.

Kinderen die het open huis bezoeken, krijgen bij binnenkomst een stempelkaart. Door deel te nemen aan verschillende activiteiten in het gebouw verzamelen ze stempels. Een volle kaart kan worden ingeleverd bij de jongerenwerkers in de sportzaal, waarna de kinderen iets lekkers ontvangen.

Feestelijke ochtendopening

De officiële opening van het Hart van Almkerk vindt plaats in de ochtend van 28 oktober. Hierbij zijn toekomstige gebruikers en betrokken partijen bij de bouw uitgenodigd. Ook kinderen en ouders van de basisscholen d’Uylenborch en De Almgaard en van kinderopvang HOPPAS zijn aanwezig. De leerlingen maken op deze dag voor het eerst kennis met hun nieuwe omgeving, terwijl HOPPAS al sinds 19 oktober actief is op deze locatie.

Het nieuwe gebouw biedt een centrale plek voor verschillende functies in Almkerk en moet bijdragen aan de samenhang in het dorp. De open dag is bedoeld om inwoners en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met deze veelzijdige accommodatie.